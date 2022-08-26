– Какая ситуация с трансфером Роши? Еще ничего не известно и не понятно, – передаёт слова агента "Sport24".
27-летний Виллиан Роша выступает на позиции центрального защитника, его рост – 193 см. Роша является воспитанником "Фламенго" и "Ботафого". В "Портимоненсе" он перешёл летом 2019 года из "Кова-да-Пиедади". За всё время в "Портимоненсе" Виллиан сыграл в 87 встречах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Агент Виллиана Роши – о переходе игрока в ЦСКА: ничего не известно и не понятно
Игорь Кампеделли, представляющий интересы защитника "Портимоненсе" Виллиана Роши, прокомментировал возможный переходом бразильца в ЦСКА.
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