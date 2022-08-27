"Ожидаем, что новая форма будет в середине сентября. Планируем к одному из домашних матчей", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, в мае сотрудничество со "Спартаком" прекратила компания Nike – производитель являлся техническим спонсором москвичей с 2005 года.
Сегодня подопечные Гильермо Абаскаля в Воронеже сыграют с "Факелом". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
В "Спартаке" ответили на вопрос, когда команда получит новую игровую форму
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с поставщиком формы столичного коллектива.
Фото: "Чемпионат"