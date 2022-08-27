"Все в клубе благодарны Федуну. Со всем уважением приняли это решение. Федун все равно с нами, он поддерживает "Спартак".
Сохранил ли Федун ложу на стадионе? Не знаю. Если он придет на стадион, он будет сидеть на самых роскошных местах. Все помнят и ценят, что Федун построил стадион", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, о переходе "Спартака" во владение компании "Лукойл" стало известно 22 августа. Ранее владельцев столичного коллектива с 2004 года являлся Леонид Федун. Функционер также ушел с поста президента красно-белых.
Ближайший домашний матч "Спартака" состоится 30 августа. Москвичи в рамках Кубка России сыграют с "Крыльями Советов". 4 сентября подопечные Гильермо Абаскаля в восьмом туре РПЛ в домашних стенах примут "Зенит".
Зеленов: если Федун придет на стадион "Спартака", посадим его на самые роскошные места
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, поддерживают ли отношения клуб и экс-владелец красно-белых Леонид Федун.
Фото: РИА Новости