"Мы добирались на автобусе 6-7 часов. Тренер через 3,5 часа сказал, что мы бы долетели до Марбельи за это время. Пока не привык к таким расстояниям. У Абаскаля полное доверие со стороны клуба и руководства, что старого, что нового", - цитирует Зеленова "СЭ".
Ранее у "Спартака" сменился владелец – держателем 100% акций московского клуба стала компания "Лукойл". С 2004 года красно-белые принадлежали Леониду Федуну. Функционер в том числе покинул должность президента москвичей.
Абаскаль возглавил "Спартак" этим летом. Под его руководством столичный коллектив потерпел крупное поражение от "Зенита" в матче за Суперкубок России. В рамках национального первенства команда приняла участие в шести встречах и потерпела лишь одно поражение – от "Динамо" в минувшие выходные (0:1).
Глава пресс-службы "Спартака": у Абаскаля полное доверие со стороны клуба и руководства
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о взаимоотношениях руководства клуба с главным тренером Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"