Как сообщает источник, полузащитник в ближайшее время подпишет контракт с нижегородцами. Его переход - инициатива главного тренера "Пари НН" Михаила Галактионова.
Напомним, Жигулев проходил в "Спартаке" просмотр во время тренировочных сборов красно-белых. В итоге клуб решил не подписывать контракт с полузащитником, поэтому игрок продолжает искать себе новую команду.
Последним клубом Жигулева был польский "Заглембе", который он покинул в апреле этого года. Ранее Жигулев выступал за "Краснодар", "Ротор", "Урал", "Тосно" и молдавский "Милсами".
Источник: Матч ТВ
СМИ: Жигулев, который проходил просмотр в "Спартаке", станет игроком "Пари НН"
Илья Жигулев близок к переходу в "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"