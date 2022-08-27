– Прокомментировать ситуацию в "Химках"? Почему мне звоните? Откуда вам известно, что я инвестор клуба? Так говорят в СМИ? Ну вот у них и спрашивайте. Я не могу комментировать ситуацию. Есть руководство клуба, пусть комментирует, – приводит слова Садыгова "Матч ТВ".
"Химки" начали новый сезон Российской премьер-лиги под руководством Сергея Юрана. Сыграли вничью с действующим чемпионом "Зенитом", обыграли "Пари НН", однажды минимально уступили "Ростову" и взяли три очка в игре с "Торпедо". После этого руководство клуба заменило Юрана на Николая Писарева, под руководством которого команда пока не заработала ни одного очка (три матча – три поражения от "Ахмата", Локомотива" и "Сочи").
Туфан Садыгов: откуда вам известно, что я инвестор "Химок"?
Туфан Садыгов, считающийся главным инвестором "Химок", отказался комментировать ситуацию в клубе.
Фото: ФК "Химки"