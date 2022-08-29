– Конечно, Гильерме как профессиональный футболист не может быть доволен тем, что он не играет. Но его профессионализм подчеркивает то, что он поддерживает курс, который выбрал тренерский штаб – он поддерживает Худякова, дает ему много советов в тренировочном процессе. Вообще, у нас три вратаря, и, естественно, все три хотят играть, – цитирует Цорна "ТАСС".
18-летний голкипер "Локомотива" Даниил Худяков принял участие во всех семи играх текущего сезона Российской премьер-лиги. Каждый раз он выходил с первых минут. Маринато Гильерме на данный момент не сыграл ни одной минуты за свой клуб. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей московской команды – 12:13. Следующий свой матч "Локомотив" проведёт в рамках Кубка России, они встретятся с "Пари НН". Игра состоится в среду, 31 августа. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по московскому времени.
Цорн: Гильерме поддерживает Худякова, даёт ему много советов
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн высказался о положении Маринато Гильерме и его конкуренции с Даниллом Худяковым.
Фото: РПЛ