В понедельник в Замоскворецком районном суде Москвы состоится очередное заседание по делу Ларина, который проходит по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за мошенничество.
"Крылья Советов" завтра, 30 августа, сыграют со "Спартаком" в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
В минувшие выходные самарский клуб в гостях обыграл "Ахмат" (2:1).
Казанский "Рубин" под руководством Слуцкого накануне сыграл вничью с "КАМАЗом" (1:1) в игре Первой лиги.
Источник: Sport24
Слуцкий и игроки "Крыльев Советов" приехали на заседание по делу экс-директора спортивной школы "Чертаново"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин и ряд футболистов самарского клуба приехали на судебное заседание по делу бывшего директора спортивной школы "Чертаново" Николая Ларина.
Фото: Sport24