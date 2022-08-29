Слуцкий и игроки "Крыльев Советов" приехали на заседание по делу экс-директора спортивной школы "Чертаново"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин и ряд футболистов самарского клуба приехали на судебное заседание по делу бывшего директора спортивной школы "Чертаново" Николая Ларина.

Фото: Sport24





"Крылья Советов" завтра, 30 августа, сыграют со "



В минувшие выходные самарский клуб в гостях обыграл "Ахмат" (2:1).



Казанский "







Источник: В понедельник в Замоскворецком районном суде Москвы состоится очередное заседание по делу Ларина, который проходит по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за мошенничество."Крылья Советов" завтра, 30 августа, сыграют со " Спартаком " в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.В минувшие выходные самарский клуб в гостях обыграл "Ахмат" (2:1).Казанский " Рубин " под руководством Слуцкого накануне сыграл вничью с "КАМАЗом" (1:1) в игре Первой лиги.Источник: Sport24