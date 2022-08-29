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Экс-арбитр Федотов - об эпизоде с возможным пенальти "Ростову": не вижу, чтобы ЦСКА кто-то "душил". Глебов играл в мяч

Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов дал оценку эпизоду с контактом в штрафной площади "Ростова" опорного хавбека Данила Глебова и форварда ЦСКА Федора Чалова на 36 минуте матча 7 тура РПЛ (0:0).
Фото: РПЛ
- Во-первых, нужно сказать, что на сборах разбирали такие эпизоды и рекомендация была одна - продолжить игру. Во-вторых, видно, что после касания Глебова мяч сменил направление - значит, игрок "Ростова" играл в мяч. В-третьих, контакт незначительный был, но Чалов изначально падал не от него. Грубости там точно не было. Думаю, ЭСК будет последовательной и поддержит Мешкова. Хотя если бы он назначил 11-метровый удар, ВАР бы не полез в этот эпизод. Я не вижу, чтобы ЦСКА кто-то "душил". По ходу матча арбитр пропускал много фолов и в одну и в другую сторону, - передает слова Федотова "Чемпионат".

Матч 7 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - ЦСКА завершился вничью со счетом 0:0. На 36 минуте в штрафной площади "Ростова" с борьбе за мяч произошел контакт между ступнями опорного полузащитника желто-синих Данила Глебова и нападающего ЦСКА Федора Чалова, после которого мяч не достался ни одному из игроков, уйдя за линию ворот. Главный рефери матча Виталий Мешков не зафиксировал в этом моменте нарушения правил, назначив удар от ворот. Видеоарбитр Иван Сиденков, рассмотрев эпизод, не стал вмешиваться в решение Мешкова и приглашать его лично посмотреть видеоповтор. По итогам 7 туров РПЛ ЦСКА находится на третьей строчке турнирной таблицы с 14 очками, "Ростов" набрал 13 очков и занимает пятое место, опережая по результатам личных встреч "Сочи" и "Динамо".

Глебов сфолил против Чалова. Почему Мешков не назначил пенальти?


Ростов ЦСКА Глебов Чалов Федотов
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