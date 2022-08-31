"Замахнуться на победу в турнире? Надо быть сконцентрированными на своей работе. Будем стараться выигрывать, там уже будет видно, до какой стадии мы дойдем. Самое главное побеждать", - цитирует бразильца "СЭ".
Днем ранее "Краснодар" начал выступление в новом розыгрыше Кубка России. В первом туре групповой стадии южане сыграли с "Химками" и добыли уверенную победу – 2:0. Далее подопечным Александра Сторожука предстоит сойтись с "Пари Нижним Новгородом" и "Локомотивом".
Кайо ответил на вопрос о шансах "Краснодара" на победу в Кубке России
Защитник "Краснодара" Кайо Панталеао поделился мнением о перспективах южан в Кубке России.
Фото: РПЛ