"Со стороны "Волоса" все сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в "Спартак" из-за Абаскаля. В свое время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Паоло в "Ахмат", с этим клубом также ведутся переговоры", - цитирует Ботинеса "РБ Спорт".
Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" ведет переговоры по трансферу полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса. Сообщалось, что красно-белые настаивают на выплате не более 1 млн евро, а греческий клуб хочет получить 1,5 млн евро.
Паоло Фернандес выступает за "Волос" с лета прошлого года. Примечательно, что испанец недолго выступал за клуб под руководством нынешнего тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. Всего на счету испанского полузащитника 32 матча в составе "Волоса", в которых он забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Агент Фернандеса заявил, что игрока не хотят продавать в "Спартак" из-за Абаскаля. Ведутся переговоры с "Ахматом"
Агент Альберт Ботинес, представляющий интересы полузащитника "Волоса" Паоло Фернандеса, объяснил, в чем сложности переговоров по переходу игрока в "Спартак".
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