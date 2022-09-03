- Почему главный судья ждет 5 минут, что ему скажут в ухо? Почему господин Фролов не зовет судью, а лично принимает решения?! К нашей команде приезжал господин Левников-старший и сегодня же был инспектором на этой игре. Рассказывает одно, а его подопечные делают другое. Это большой вопрос, - передает слова Котова "СЭ".
Встреча 8 тура Российской премьер-лиги "Пари Нижний Новгород" - "Факел" завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1. После первого тайма воронежцы выигрывали со счетом 1:0 благодаря голу Максима Максимова на 5 минуте, во втором тайме "Пари НН" переломил ход матча двумя голами Николая Калинского с пенальти на 66-й и 73-й минутах игры, после чего на последней минуте добавленного времени Милсон установил окончательный счет. Главным рефери матча работал Евгений Кукуляк, в качестве ВАР ему ассистировал Антон Фролов.
Спортдиректор "Факела" - о судействе матча с "Пари НН": Левников рассказывает одно, а его подопечные делают другое
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов раскритиковал судейство в выездном матче 8 тура РПЛ против "Пари НН" (1:3).
Фото: Getty Images