- Наверное, игрой довольны. Просто надо было использовать свои моменты и внимательнее быть сзади. А так, что ни контратака, то опасный момент у наших ворот. Но эта игра стала одной из лучших для нас в сезоне. Я не знаю, что случилось после перерыва. Возможно, вышли расслабленными. Наша задача - зацепиться за первую пятерку. Это выполнимо, - передает слова Мелкадзе Metaratings.ru.
Матч 8 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" - "Сочи" завершился победой черно-зеленых со счетом 2:1. В составе "быков" забитые мячи записали на свой счет нападающий Олакунле Олусегун и полузащитник Эдуард Сперцян, у гостей отличился голом нападающий Георгий Мелкадзе. "Сочи" с 13 очками после 8 матчей занимает текущую шестую позицию в турнирной таблице и может опуститься ниже по итогам тура.
"Эта игра стала одной из лучших для нас в сезоне". Мелкадзе прокомментировал поражение "Сочи" от "Краснодара"
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе прокомментировал выездное поражение своей команды от "Краснодара" в матче 8 тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Сочи"