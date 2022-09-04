- Еще пара недель - 50 на 50, что к "Локомотиву" буду готов. Надеюсь, что после "Локомотива" точно буду готов. Как себя чувствую? Чуть-чуть болит плечо, но нормально всё, - передает слова Зиньковского Sport24.
Атакующий хавбек "Спартака" Антон Зиньковский получил травму в выездном матче 7 тура Российской премьер-лиги с воронежским "Факелом" (4:1). Футболист вышел на замену в перерыве при счете 1:0 в пользу воронежцев и стал соавтором двух забитых голов красно-белых, которые состоялись после заблокированных защитниками ударов Антона. На 67 минуте Зиньковский покинул поле из-за повреждения ключицы и не принял участия в матче 8 тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" (1:2).
Зиньковский рассказал о причинах своей обратной замены в матче "Факел" - "Спартак"
Зиньковский рассказал об ожидаемых сроках своего возвращения в состав "Спартака" после травмы
Атакующий полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский сообщил, когда сможет вернуться в строй после восстановления от полученной травмы.
Фото: ФК "Спартак"