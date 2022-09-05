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Шнуров назвал любимого футболиста в "Зените"

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал любимого игрока в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
"Давайте я скажу Кержаков. У меня раньше был Кержаков, и теперь Кержаков. Только раньше - Александр, а сейчас - Михаил", - заявил Шнуров.

Накануне "Зенит" в Москве одержал волевую победу над "Спартаком" (2:1). Петербургский клуб после 8 туров единолично возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 20 очков.

Вратарь Михаил Кержаков в текущем сезоне провел 5 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 2 мяча, в 3-х играх он оставлял свои ворота "сухими".

Источник: РИА Новости


Шнуров Зенит Кержаков М
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