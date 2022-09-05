"Норманн завершает свой юридический переход в "Динамо". Это будет аренда", - цитирует Рыскина Sport24.
Ранее СМИ сообщили, что 26-летний опорный полузащитник "Ростова" и сборной Норвегии Матиас Норманн в ближайшие дни может подписать контракт с "Динамо". Ранее хавбек пытался найти себе новый клуб в Европе и почти перешел в итальянский "Лечче", но сделка расстроилась после прохождения игроком медобследования. Прошедший сезон Норманн провел на правах аренды в английском "Норвиче", который по итогам чемпионата выбыл из АПЛ.
Спортивный директор "Ростова" Рыскин сообщил, что Норманн близок к переходу в "Динамо"
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин заявил, что норвежский полузащитник команды Матиас Норманн перейдет в "Динамо".
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