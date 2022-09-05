21-летний черногорский защитник "Чукарички" Боян Роганович уже находится в Москве. В футболисте заинтересовано московское «Торпедо» и сумма трансфера может составить порядка 300 тысяч евро. По сообщению источника, сделка по переходу Рогановича в московский клуб находится на завершающем этапе, о подписании контракта должно быть объявлено в ближайшее время.
Роганович – воспитанник клуба "Будучност". В 2019 году Боян помог клубу завоевать Кубок Черногории. В начале 2020 года Роганович перешёл в "Титоград", а оттуда летом 2021 года в "Чукарички". За нынешний сезон Роганович принял участие в десяти играх своего клуба, голов не забивал, но отдал четыре результативные передачи. "Торпедо" после восьми сыгранных туров занимает предпоследнее пятнадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав всего одно. Следующий свой матч "Торпедо" проведёт на выезде против "Урала", который занимает последнюю строчку. Встреча состоится 11 сентября, в 13:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт".
Источник: Боян Роганович прибыл в Москву для подписания контракта с "Торпедо"
Защитник "Чукарички" Боян Роганович прилетел в Россию для заключения соглашения с московским "Торпедо".
Фото: Global Look Press