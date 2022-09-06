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Короман: сейчас из европейцев в России могут играть только сербы, румыны, боснийцы, кто-то ещё, остальным запрещено приезжать

Экс-игрок сборной Сербии и "Крыльев Советов", ныне агент, Огнен Короман высказался о ситуации на трансферном рынке по отношению к России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Сейчас из европейцев в России могут играть только сербы, румыны, боснийцы, кто-то ещё. Остальным запрещено приезжать вообще. Не знаю, долго ли продлится изоляция. Тяжело будет болельщикам и игрокам без еврокубков. Очень жаль, что так получилось. Сербы всегда были с русскими, моя страна всегда будет поддерживать Россию с сердцем, душой. Первая, Вторая мировая война – Сербия всегда была за Россию. Мы одинаковые – братья, – цитирует Коромана "Metaraitings".

Короман будучи полузащитником выступал за сборную Сербии и Черногории и сборную Сербии в 2002–2007 годах. В России Огнен выступал за "Динамо", "Крылья Советов" и "Терек". В 2004 года брал бронзовые медали чемпионата России в составе "Крыльев Советов". Огнен отыграл в том сезоне 26 матчей и забил 1 гол. Попутешествовав по различным командам, Огнен в 2012 году вернулся в "Крылья" доигрывать, где и завершил карьеру зимой 2014 года. 4 сентября 2022 года Короман присутствовал на матче восьмого тура Российской премьер-лиги между "Крыльями Советов" и ЦСКА (0:1).


Короман
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