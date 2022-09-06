"Если у "Зенита" в запасе сидят игроки сборной России, то у "Спартака" такого богатого выбора нет. Такое обилие травм может говорить об ошибках во время подготовки к сезону, когда идет нагрузка на мышцы, связки. У Абаскаля было мало времени, чтобы провести полноценную подготовку", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Напомним, в матче против "Зенита" (1:2) в последнем туре РПЛ "Спартак" вынужден был заменить сразу двоих игроков из-за травм, полученных по ходу встречи. Сначала повреждение получил Руслан Литвинов, а затем Кристофер Мартинс Перейра. Сегодня стало известно, что люксембуржец пропустит около 3-х месяцец.
Ранее у "Спартака" из-за повреждений выбыли Виктор Мозес, который уже не сыграет в этом календарном году, и Антон Зиньковский.
Ловчев: обилие травм в "Спартаке" говорит об ошибках во время подготовки к сезону
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал большое количество травм среди игроков красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"