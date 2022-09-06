- Интерес был еще у нескольких европейских клубов, но предложение от "Челси" стало наиболее конкретным. При этом "Челси" предметно разговаривал с нами еще зимой, но вопрос подвинулся из-за смены хозяина клуба и менеджмента. Сейчас мы вернулись к этому вопросу. Не закрываем ли тему трансфера Захаряна? Нет, мы открыты к конструктивному диалогу. И для нас очень лестно, что Арсеном интересуются гранды мирового футбола. Устраивает ли сумма? Хотим больше 15 миллионов евро. Но получим ли, зависит в том числе от Арсена, - передают слова Гафина "Известия".
В конце августа появилась информация о трансферном интересе лондонского "Челси" к 19-летнему полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну. Как стало известно, от английского клуба в российский поступил официальный запрос на выкуп футболиста за 15 миллионов евро согласно опции в его контракте. Однако сделка не состоялась, поскольку "Челси" в сжатые сроки перед закрытием в АПЛ летнего трансферного окна не смог предоставить гарантии поступления в "Динамо" компенсации за Захаряна. Позднее также появилась информация, что за полузащитником сборной России следят и испанские гранды - мадридский "Реал" и "Барселона".
В "Динамо" рассказали о размере желаемой трансферной компенсации за Захаряна
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин дал комментарий по несостоявшемуся трансферу полузащитника Арсена Захаряна в лондонский "Челси".
Фото: ФК "Динамо"