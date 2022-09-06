Матчи Скрыть

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лорьян
20:00
ЛионНе начат
П1 4.4X 4.2П2 1.73
Сделать ставку

В "Динамо" рассказали о размере желаемой трансферной компенсации за Захаряна

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин дал комментарий по несостоявшемуся трансферу полузащитника Арсена Захаряна в лондонский "Челси".
Фото: ФК "Динамо"
- Интерес был еще у нескольких европейских клубов, но предложение от "Челси" стало наиболее конкретным. При этом "Челси" предметно разговаривал с нами еще зимой, но вопрос подвинулся из-за смены хозяина клуба и менеджмента. Сейчас мы вернулись к этому вопросу. Не закрываем ли тему трансфера Захаряна? Нет, мы открыты к конструктивному диалогу. И для нас очень лестно, что Арсеном интересуются гранды мирового футбола. Устраивает ли сумма? Хотим больше 15 миллионов евро. Но получим ли, зависит в том числе от Арсена, - передают слова Гафина "Известия".

В конце августа появилась информация о трансферном интересе лондонского "Челси" к 19-летнему полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну. Как стало известно, от английского клуба в российский поступил официальный запрос на выкуп футболиста за 15 миллионов евро согласно опции в его контракте. Однако сделка не состоялась, поскольку "Челси" в сжатые сроки перед закрытием в АПЛ летнего трансферного окна не смог предоставить гарантии поступления в "Динамо" компенсации за Захаряна. Позднее также появилась информация, что за полузащитником сборной России следят и испанские гранды - мадридский "Реал" и "Барселона".


Динамо Челси Захарян Гафин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Талалаев: характеристика отношения к команде - "Локомотив" не обыграл "Ахмат", давайте за это уволим. Мы что, плюшевые?
В "Динамо" рассказали о размере желаемой трансферной компенсации за Захаряна 1
Модрич установил новый клубный рекорд в своем сотом матче Лиги чемпионов за "Реал"
Источник: Тедеско может быть уволен из "РБ Лейпциг", названа фамилия возможного сменщика 1
"ПСЖ" обыграл "Ювентус" благодаря дублю Мбаппе, "Бенфика" победила "Маккаби" 3
"РБ Лейпциг" Тедеско с разгромным счетом уступил "Шахтеру", "Реал" в гостях победил "Селтик" 7
"Милан" сыграл вничью с "Зальцбургом" в ЛЧ
Дубль Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить "Севилью" в Лиге чемпионов 2
Месси проводит 19-й сезон в Лиге чемпионов. Только у одного игрока больше
Тухель прокомментировал поражение "Челси" от загребского "Динамо" в ЛЧ
Булыкин: в том, что Норманн играл раньше в России, есть небольшой плюс для "Динамо" 1 эксклюзив
Матч с "Ростовом" стал для "Торпедо" 500-м в высшем дивизионе чемпионата России
Норманн рассказал, какие цели ставит перед собой в "Динамо" 2
Полузащитник "Рубина" Кузнецов перенес операцию в Германии
Норманн - о переходе в "Динамо": я верю в этот проект
ЭСК констатировала грубую ошибку Мешкова и арбитров ВАР в эпизоде с неназначенным пенальти в матче "Динамо" - "Урал" 3
"Челси" с минимальным счетом уступил загребскому "Динамо" в Лиге чемпионов 3
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Копенгаген" в ЛЧ
Григорий Лепс выступит перед матчем РПЛ ЦСКА - "Краснодар" 6
СМИ: "Зенит" был инициатором проведения матча "Амкала" со "Звездой" в Санкт-Петербурге 1
"Рубин" сообщил, что Бегич перейдет в "Урал". В марте хорват приостановил контракт с казанцами
Петржела заявил, что готов поставить миллион евро на победу "Зенита" в РПЛ 20
Обвинение запросило для бывшего директора "Чертаново" Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы 1
СМИ: главный инвестор "Химок" Садыгов отправит в отставку гендиректора и весь менеджмент клуба 7
"Амкал" сыграет со "Звездой" в Кубке России на домашней арене академии "Зенита"
Йоканович: нам был нужен именно такой футболист как Норманн
Агент Чистякова: если он докажет, что сильнее Ловрена - будет играть 2
СМИ: "Локомотив" договорился о трансфере защитника "Урала" Кузьмичева. Сумма сделки - 1,5 млн евро 1
Источник: арбитр Мешков, работавший на VAR в матче "Торпедо" - "Ростов", будет дисквалифицирован 12
Кобелев - о Норманне: деньги, которые платят в России, намного перевешивают игру за сборную Норвегии
Все новости
-