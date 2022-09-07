– Сначала бил Голенков, потом я – Бабура прочитал. Я решил поменять (манеру удара) пробил плохо, по центру. Пробил коряво, вообще ужас. Катастрофа. Как мы решали, кто будет бить? Стояли, общались. Должен был бить Полоз, его Георгич (Карпин) назначил. Но Полоза поменяли. Второго варианта не было. Сейчас, думаю, будет Осипенко. Нельзя так бить, четыре подряд в чемпионате не забили. Катастрофа, – передаёт слова Комличенко "РБ Спорт".
Напомним, что "Ростов" добыл три очка в игре с "Торпедо" в самой концовке, благодаря пенальти, забитому с третьей попытки. Одиннадцатиметровый удар перебивался трижды из-за того, что голкипер "Торпедо" Егор Бабурин переступал линию ворот до удара соперника. После неудачных ударов Егора Голенкова и Николая Комличенко к мячу подошёл Максим Осипенко, уверенно реализовавший свой момент. Благодаря его голу команда Валерия Карпина сейчас идёт на пятом месте, имея 16 очков. Столько же у "Динамо", которое идёт четвёртым.
Комличенко – о пенальти с "Торпедо": нельзя так бить, четыре подряд в чемпионате не забили, катастрофа
Форвард "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал нереализованные пенальти в матче с "Торпедо" (1:0).
Фото: "СЭ"