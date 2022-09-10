"Предложений от клубов не было и нет. Я закончил свою карьеру. Уйду на покой и буду заниматься бизнесом", - цитирует Пейчиновича Sport24.
Защитник Неманья Пейчинович выступал в России за "Локомотив" и "Факел". На его счету 85 матчей в РПЛ, в которых он забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Также 34-летний футболист провел 48 матчей в Первой лиге, забил в них 4 мяча и стал автором 2 голевых пасов.
Пейчинович также защищал цвета "Ниццы", "Рада", "Герты", "Црвены Звезды", "Чанчунь Ятая" и "Вождоваца".
Неманья сыграл в 4 матчах за сборную Сербии, результативными действиями не отметился.
Экс-защитник "Локомотива" и "Факела" Пейчинович объявил о завершении карьеры
Экс-защитник "Локомотива" и "Факела" серб Неманья Пейчинович объявил о завершении карьеры.
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