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Чалов – о матче ЦСКА с "Краснодаром": все пенальти были по делу

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о работе судей на матче против ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сегодня все пенальти были по делу", - цитирует Чалова Sport24.

ЦСКА одержал крупную победу над "Краснодаром" в домашней встрече 9-го тура чемпионата России – 4:1. Арбитр матча Сергей Иванов назначил в ворота южан три 11-метровых удара, каждый из них красно-синие реализовали.

ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. Лидирует в чемпионате "Зенит".


ЦСКА Чалов Краснодар
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