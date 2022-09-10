"Сегодня все пенальти были по делу", - цитирует Чалова Sport24.
ЦСКА одержал крупную победу над "Краснодаром" в домашней встрече 9-го тура чемпионата России – 4:1. Арбитр матча Сергей Иванов назначил в ворота южан три 11-метровых удара, каждый из них красно-синие реализовали.
ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. Лидирует в чемпионате "Зенит".
Чалов – о матче ЦСКА с "Краснодаром": все пенальти были по делу
Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался о работе судей на матче против ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА