"Циннбауэр — следующий на увольнение. Я с самого начала говорила, что так нельзя. Там назрела реформа всего клуба. Что не ладится в игре? Тренера нет нормального. Пора покончить с этим бардаком!" - цитирует Смородскую "СЭ".
"Локомотив" проиграл "Факелу" в матче 9-го тура РПЛ (0:2). Для воронежцев эта победа стала первой в нынешнем сезоне. После этого поражения "Локомотив" с девятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице.
Напомним, перед этой встречей "жедезнодорожники" уволили Марвина Комппера. Немецкий специалист возглавил клуб после ухода Маркуса Гисдоля, но не имел необходимой лицензии, поэтому летом на должность главного тренера был назначен Йозеф Циннбауэр. После ухода Комппера руководство красно-зеленых объявило, что руководство командой полноценно возьмет на себя Циннбауэр.
Смородская: Циннбауэр - следующий на увольнение из "Локомотива". Пора покончить с этим бардаком!
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что главный тренер "железнодорожников" Йозеф Циннбауэр должен быть уволен со своего поста.
Фото: ФК "Локомотив"