– Умерла ли интрига в чемпионате в борьбе за первое место после 8:0 с "Оренбургом"? Нет, в запасе ещё двадцать одна игра и всё может измениться. "Зенит" уже терял очки с "Химками", с "Ахматом". Они могут терять очки, как и все остальные команды. Поэтому о чемпионе будем говорить после тридцатого тура, – приводит слова Глебова "СЭ".
В матче девятого тура Российской премьер-лиги "Зенит" дома обыграл со счётом 8:0 и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице. "Ростов" после окончания матча в Санкт-Петербурге принимал у себя "Спартак". Встреча закончилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:2. "Ростов" располагается на третьем месте, красно-белые – на пятом.
Глебов: "Зенит" может потерять очки, как и все остальные команды. Интрига не умерла.
Полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов прокомментировал победу "Зенита" над "Оренбургом" со счётом 8:0 и оценил шансы других команд на чемпионство.
Фото: Global Look Press