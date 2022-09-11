– "Зенит" – это икона российского футбола на данный момент. В Санкт-Петербурге еще никто не смог набрать очки в игре с "Зенитом". Я думаю, так и будет продолжаться. Чемпионский футбол, чемпионская игра. "Оренбург" в прошлом матче обыграл "Химки". Но против «Зенита» нет ни у кого шансов. Ни одна команда не сможет составить конкуренцию, – передаёт слова Погребняка "Спорт-Экспресс".
В матче девятого тура "Зенит" дома обыграл "Оренбург" с разгромным счётом 8:0. Голы забивали Вендел (трижды), Сергеев, Кузяев, Малком (дважды) и защитник гостей Павловец в собственные ворота. После ещё одного сыгранного тура клуб из Санкт-Петербурга продолжает заниматься первую строчку, на их счету 23 очка в девяти матчах. Ближайшие преследователи – ЦСКА (20 очков), "Ростов" (19 очков) и "Краснодар" (17 очков). Следующие соперники "Зенита" по РПЛ – "Динамо" в гостях и "Ростов" дома. Игры пройдут 17 сентября и 1 октября.
Погребняк: против "Зенита" ни у кого нет шансов. Ни одна команда не сможет составить конкуренцию
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Павел Погребняк прокомментировал разгромную победу "Зенита" над "Оренбургом" (8:0) и оценил шансы других команд на чемпионство в РПЛ.
Фото: UEFA