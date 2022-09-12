- Опережаете события, что "Спартак" не борется за чемпионство - всего сыграли девять туров. Вся борьба еще впереди, поэтому не стоит сбрасывать "Спартак" со счетов. Команда точно поборется, - переедает слова Бояринцева "Чемпионат".
В матче 9 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" уступил на выезде "Ростову" со счетом 2:4, туром ранее красно-белые проиграли дома петербургскому "Зениту" (1:2). По итогам девяти сыгранных туров "Спартак" набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Зенита" в 7 очков.
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Бояринцев: не стоит сбрасывать "Спартак" со счетов, он точно поборется за чемпионство
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал турнирную ситуацию для красно-белых в чемпионате России.
Фото: ФК "Торпедо"