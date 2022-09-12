Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
15:00
ХимкиНе начат
П1 2.06X 3.55П2 3.65
Динамо
17:30
АхматНе начат
П1 1.79X 3.9П2 4.5

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг
19:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.4X 3.5П2 2.17
Виктория П
19:45
ИнтерНе начат
П1 7X 4.8П2 1.45
Марсель
22:00
АйнтрахтНе начат
П1 1.96X 3.7П2 3.85
Ливерпуль
22:00
АяксНе начат
П1 1.63X 4.7П2 4.7
Байер
22:00
АтлетикоНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.65
Бавария
22:00
БарселонаНе начат
П1 1.97X 4.2П2 3.4
Сделать ставку

Бояринцев: не стоит сбрасывать "Спартак" со счетов, он точно поборется за чемпионство

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал турнирную ситуацию для красно-белых в чемпионате России.
Фото: ФК "Торпедо"
- Опережаете события, что "Спартак" не борется за чемпионство - всего сыграли девять туров. Вся борьба еще впереди, поэтому не стоит сбрасывать "Спартак" со счетов. Команда точно поборется, - переедает слова Бояринцева "Чемпионат".

В матче 9 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" уступил на выезде "Ростову" со счетом 2:4, туром ранее красно-белые проиграли дома петербургскому "Зениту" (1:2). По итогам девяти сыгранных туров "Спартак" набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Зенита" в 7 очков.

Нигматуллин: матчи с "Зенитом" и "Ростовом" показали - "Спартак" крайне слабо играет в обороне, на уровне Второй лиги


Спартак Бояринцев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

Кавазашвили: не думаю, что "Зенит" - команда такой небесной красоты, что сможет пройти чемпионат без единого поражения
СМИ: Роналду отказался от предложения из Саудовской Аравии с зарплатой 240 миллионов евро в год
"Краснодар" подал обращение в ЭСК по четырем эпизодам матча 9 тура РПЛ с ЦСКА 2
"Они пытались повлиять даже на выбор игроков". Фердинанд рассказал об обстоятельствах ухода Тухеля из "Челси"
Бояринцев: не стоит сбрасывать "Спартак" со счетов, он точно поборется за чемпионство 4
Источник: 18-летний Гави согласовал с "Барселоной" контракт с отступными в 1 миллиард евро
"Даже Дзюба себя так не вел". Колыванов раскритиковал поведение Соболева в матче с "Ростовом" 5
Нигматуллин: матчи с "Зенитом" и "Ростовом" показали - "Спартак" крайне слабо играет в обороне, на уровне Второй лиги 2
СМИ: Эквадору грозит отстранение от ЧМ-2022 в связи с новыми доказательствами подмены паспорта игрока сборной 1
Дзюба впервые провел весь матч на скамейке запасных "Адана Демирспор". Его клуб вырвал победу у "Трабзонспора" 6
Рыков: вся команда была рада, что Шалимов ушел из "Урала" 4
"Балтика" и махачкалинское "Динамо" разошлись миром в заключительном матче 9-го тура Первой лиги
Аршавин назвал двух лучших футболистов "Зенита" на данный момент 2
Хаджи: Джикия вообще не защитник. Он постоянно бегает вперед 4
Защитник "Рубина" Самошников - самый дорогой игрок Первой лиги по версии Transfermarkt 1
ЦСКА может провести товарищеский матч против 2DROTS на "ВЭБ Арене" 2
Лунев начал заниматься по индивидуальной программе
Терюшков: для меня было странным решением договариваться с Боснией и Герцеговиной. Есть Сербия 2
Аршавин - о тренерской карьере: у меня таких амбиций нет
Карпин рассказал, когда будет объявлен окончательный состав сборной России на сентябрьский сбор
Дзюба - в запасе "Адана Демирспор" на матч против "Трабзонспора"
Петржела: самая скучная работа в России - быть тренером "Зенита" 10
Футбольный союз Боснии в октябре обсудит целесообразность проведения матча с Россией 6
Экс-футболист "Спартака" Калиниченко стал главным тренером эстонской "Левадии" 8
АПЛ перенесла матчи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ" из-за похорон Елизаветы II
Депутат Госдумы: на Боснию давят со всех сторон, но у УЕФА нет механизмов наказания за товарищеский матч 11
Три игрока "Факела" - в сборной 9-го тура РПЛ по версии "Матч Премьер" 1
СМИ: Босния может быть отстранена от турниров под эгидой УЕФА за проведение матча со сборной России 8
Гендиректор "Зенита" не стал исключать возможности организации товарищеского матча с иранским клубом
Левников - Карпину: футбол не должен превращаться в вольную борьбу, игрокам не стоит переходить грань 1
Все новости
-