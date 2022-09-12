- ЦСКА - один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Я действительно доволен своим решением. Каждый день усердно работаю и приспосабливаюсь к философии клуба, чтобы мы могли вместе достигать наших целей в течение сезона, - передает слова Роши Sport24.
27-летний центральный защитник Виллиан Роша перешел в московский ЦСКА из португальского "Портимоненсе", сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. В текущем сезоне бразилец провел 4 матча за португальский клуб и 1 игру в ЦСКА, за который дебютировал в матче 9 тура Российской премьер-лиги против "Краснодара" (4:1).
"ЦСКА - один из самых важных клубов в России и Европе". Виллиан Роша прокомментировал свой переход в московский клуб
Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем новом клубе.
Фото: ПФК ЦСКА