"Многие футболисты ЦСКА могут играть в больших, лучших европейских клубах. Не хочу выбирать одного. Если ты выступаешь за ЦСКА, ты сможешь играть в любом топовом клубе Европы. У нас много качественных футболистов, повторюсь, не буду выделять одного. Мы — команда, идем от игре к игре и улучшаем себя", - приводит слова Зделара "РБ Спорт".
Напомним, Саша Зделар стал игроком ЦСКА в летнее межсезонье. Красно-синие заплатили за серба "Партизану" около 500 тысяч евро. С того момента полузащитник провел за команду 8 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Зделара с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
После 9 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Владимира Федотова 20 набранных очков.
Зделар: если ты выступаешь за ЦСКА, ты сможешь играть в любом топ-клубе Европы
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением об игре за "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА