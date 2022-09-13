Я очень рад, что в России выступает так много игроков из Сербии. Тем более что между нашими странами такие хорошие отношения. Сербские футболисты любят играть в России: здесь высокий уровень чемпионата и хорошие деньги. Сможет ли кто-то из играющих сейчас в РПЛ сербских футболистов "выстрелить" как Видич, Красич и Иванович в своё время? Честно говоря, у меня было не так много времени, чтобы проследить, кто из сербских игроков сейчас выступает в РПЛ, но раньше здесь играли действительно классные футболисты, которые уходили в топ-клубы, – приводит слова Кузмановича "Metaratings".
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич выступал за московский "Спартак" с июля 2004 года по январь 2006 года. В Манчестер он переехал именно из Москвы. Красич играл за московский ЦСКА также с июля 2004 года по август 2010 года. "Армейцы" продали Милоша в итальянский "Ювентус". Бранислав Иванович в России выступал за московский "Локомотив" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. В "Локомотив" сербский защитник перешёл в феврале 2006 года. В январе 2008 года Бранислав перебрался из Москвы в английский "Челси". В Россию, конкретно питерский "Зенит", он вернулся зимой 2017 года всё из того же "Челси". В сентябре 2020 года перешёл в английский "Вест Бромвич", где и завершил свою игровую карьеру.
Кузманович: сербские футболисты любят играть в России: здесь высокий уровень чемпионата и хорошие деньги
Экс-игрок "Интера" Здравко Кузманович прокомментировал приезд сербских футболистов в российский чемпионат.
Фото: Goal.com