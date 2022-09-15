"Вест Хэм" до сих пор не выплатил часть суммы за годичную аренду опорника, за которую "Спартак" должен получить 5,2 миллиона евро. Трансферная выплата должна была произвестись двумя платежами. Один был произведен, второй – нет. В результате "Спартак" подал заявление против "Вест Хэма" о взыскании задолженности в FIFA Football Tribunal", - заявил представитель клуба.
Напомним, ранее Алекс Крал приостановил свой контракт со "Спартаком" и до лета следующего года будет выступать за "Шальке" в немецкой Бундеслиге. Предыдущий сезон чешский полузащитник провел в аренде в английском "Вест Хэме", где не сумел закрепиться даже в качестве игрока замены. На счету Крала всего одно появление в матче АПЛ, в котором он провел на поле около минуты.
До этого стало известно, что "Вест Хэм" должен и другой российской команде: лондонский клуб все еще не выплатил целиком деньги за трансфер Николы Влашича из ЦСКА.
Источник: Sports.ru
"Спартак" подал в суд на "Вест Хэм" из-за невыплаты части денег за аренду Крала
"Вест Хэм" до сих пор не оплатил целиком аренду Алекса Крала из "Спартака".
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