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Тренер вратарей "Локомотива" оттолкнул журналиста после вопроса о будущем Циннбауэра

Тренер вратарей "Локомотива" Саша Март оттолкнул корреспондента после вопроса о возможной отставке главного тренера "железнодорожников" Йозефа Циннбауэра.
Фото: ФК "Локомотив"
"Циннбауэр и Март приехали на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Факелом".

На вопрос одного из журналистов о будущем тренерского штаба "Локо" Март оттолкнул корреспондента в сторону.

Саша Март стал тренером вратарей "Локомотива" в январе 2022 года.

Накануне "Локомотив" в Москве сыграл с "Краснодаром" в рамках 2-го тура группового раунда Кубка России - в серии пенальти подопечные Йозефа Циннбауэра одержали победу (2:2, 3-1 пен.).

В чемпионате России столичный клуб занимает 11-е место, набрав в 9 матчах 9 очков.

В воскресенье, 18 сентября, "Локо" в гостях сыграет со "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Источник: РБ Спорт


Локомотив Циннбауэр
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