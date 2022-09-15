"Циннбауэр и Март приехали на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Факелом".
На вопрос одного из журналистов о будущем тренерского штаба "Локо" Март оттолкнул корреспондента в сторону.
Саша Март стал тренером вратарей "Локомотива" в январе 2022 года.
Накануне "Локомотив" в Москве сыграл с "Краснодаром" в рамках 2-го тура группового раунда Кубка России - в серии пенальти подопечные Йозефа Циннбауэра одержали победу (2:2, 3-1 пен.).
В чемпионате России столичный клуб занимает 11-е место, набрав в 9 матчах 9 очков.
В воскресенье, 18 сентября, "Локо" в гостях сыграет со "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Источник: РБ Спорт
Тренер вратарей "Локомотива" оттолкнул журналиста после вопроса о будущем Циннбауэра
Тренер вратарей "Локомотива" Саша Март оттолкнул корреспондента после вопроса о возможной отставке главного тренера "железнодорожников" Йозефа Циннбауэра.
Фото: ФК "Локомотив"