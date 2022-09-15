– Я всегда болею и остро переживаю за таких людей, как Александр Кокорин, которые много отдали нашему футболу, принесли пользу. Конечно, жалко его. Жаль, что он не раскрыл свой талант. Саша – действительно талантливый парень. Но черт его знает… У каждого своя судьба. Пригодился бы он нынешнему "Спартаку"? Думаю, да. Если бы забивал в каждой игре, точно да! – цитирует Симоняна "РБ Спорт".
Вчера (15 сентября) Кокорин забил гол в официальном матче впервые за 655 дней. Случилось это в чемпионате Кипра, в игре за его новый клуб "Арис" против "Кармиотиссы". "Арис" уступил сопернику со счётом 1:2, но Александр Кокорин, вышедший на замену, забил свой дебютный гол. За "Спартак" Александр выступал в период с августа 2020 года по январь 2021 года. В стан красно-белых он перешёл из "Зенита", а ушёл оттуда, перейдя в итальянскую "Фиорентину". За "Арис" 31-летний российский нападающий играет на правах аренды до конца сезона.
Симонян: Кокорин пригодился бы нынешнему "Спартаку", если бы забивал в каждой игре
Легендарный футболист "Спартака" и сборной СССР Никита Симонян прокомментировал форму форварда "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: Global Look Press