- Были ли моменты, когда мы хотели передумать, что не будем обращаться в ЭСК РФС, как заявили в начале сезона? Нет. Мы и дальше не будем обращаться в ЭСК. "Факел" будет идти с этой логикой до конца сезона, по крайней мере, пока я работаю в клубе. Даже если произойдет судейский беспредел? Вообще без разницы, - передает слова Асхабадзе Sport24.
Воронежский "Факел" по итогам девяти стартовых туров Российской премьер-лиги занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 7 очков. При этом воронежцы на 3 очка опережают "Урал" идущий в зоне прямого вылета, и на 2 очка отстают от "Оренбурга", находящегося за пределами зоны стыковых матчей. В 9 туре РПЛ "Факел" одержал свою первую победу в сезоне, обыграв на своем поле московский "Локомотив" (2:0).
Асхабадзе: "Факел" и дальше не будет обращаться в ЭСК, даже если произойдет судейский беспредел
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе рассказал, будет ли клуб подавать при необходимости обращения в Экспертно-судейскую комиссию.
Фото: ФК "Факел"