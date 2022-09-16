- Верны ли инсайды о том, что бюджет "Спартака" будет сокращен? Нет. Это не соответствует действительности. И по факту дело обстоит ровно наоборот, - приводит слова Мележикова "РБ Спорт".
В мае 2022 года на официальном сайте "Спартаке" было опубликовано объявление о закрытии проекта второй команды, выступающей в ФНЛ - "Спартака-2", этот шаг был объяснен финансовой ситуацией. В ходе летнего трансферного окна красно-белые выкупили трансфер Кристофера Мартинса за 6,4 миллиона евро и Антона Зиньковского за 3,2 миллиона, а также подписали троих игроков в статусе свободных агентов - защитников Мацея Рыбуса и Миху Мевлю, а также нападающего Кейта Бальде.
Мележиков ответил на вопрос о бюджете "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, верна ли информация СМИ о сокращении бюджета красно-белых.
Фото: ФК "Ахмат"