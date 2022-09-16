"Если "Локомотив" выиграет Кубок России в этом сезоне, то я прокомментирую матч в одних трусах-семейках.
Как Гари Линекер после чемпионства "Лестера". Даже сделаю фотографию из аппаратной", - приводит слова Генича "СЭ".
"Локомотив" - 9-кратный победитель Кубка России.
В этом сезоне Кубок России проводится по новой формуле. Из-за отстранения российских клубов из еврокубков, команды РПЛ выступают сначала на групповом этапе (4 группы по 4 клуба в каждой), где проводят по 6 матчей. Клубы Первой и Второй лиг, а также любительские команды выступают в Пути регионов.
"Локомотив" на этой неделе сыграл с "Краснодаром" во 2-м туре группового этапа. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались "железнодорожники" - 3:1. В группе А "Локо" занимает 3-е место, имея в своем активе 2 очка.
Генич пообещал прокомментировать матч в одних трусах, если "Локомотив" выиграет Кубок России
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал, что готов сделать в случае победы "Локомотива" в Кубке России.
Фото: соцсети Константина Генича