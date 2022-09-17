"Фактор "Лужников"? … Все были в восторге. Играть на стадионе финала чемпионата мира – это мечта. И тут она сбылась… Все понимают, что это наша лучшая арена, на которой ковались самые знаменательные победы. Все воодушевлены в клубе, и болельщики, надеюсь, тоже", — цитирует функционера "Чемпионат".
"Торпедо" в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги в "Лужниках" принимало столичный ЦСКА. Черно-белые оказались сильнее и добыли минимальную победу над "армейцами" - 1:0.
"Торпедо" набрало 4 очка в 10-ти встречах чемпионата страны, но остается на последнем месте в турнирной таблице. 28 сентября подопечные Николая Савичева в гостях сыграют против "Урала" в рамках третьего тура групповой стадии Кубка России.
Геркус: все в "Торпедо" в восторге от "Лужников" - это наша лучшая арена
Президент "Торпедо" Илья Геркус поделился эмоциями от победы "автозаводцев" над ЦСКА на стадионе "Лужники".
Фото: ФК "Торпедо"