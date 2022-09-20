"Был конкретный вариант с "Пари НН". Мы уже обсуждали условия контракта, но внутренний голос подсказал, что лучше будет в "Торпедо".
В Европе был вариант в Турции, но они позже выходят из отпуска, на трансферном рынке не торопятся. Был риск потерять варианты здесь, если бы я ждал предложения оттуда", - приводит слова Кутепова Чемпионат.
Защитник Илья Кутепов летом перешел в "Торпедо" на правах свободного агента. Предыдущим клубом Ильи был "Спартак", с которым завершился контракт и он не был продлен.
В составе "автозаводцев" в текущем сезоне 29-летний футболист провел 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Кутепова с "Торпедо" рассчитан до конца текущего сезона.
В таблице РПЛ "Торпедо" занимает 16-е место, набрав в 10 матчах 4 очка.
Кутепов рассказал, в какой клуб РПЛ мог перейти летом вместо "Торпедо"
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов рассказал о том, какие еще варианты продолжения карьеры у него были.
Фото: ФК "Торпедо"