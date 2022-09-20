– Хочется играть как можно дольше, но мне всё-таки не 18 лет. Что в 18 лет восстанавливалось за один-два дня, сейчас уже проходит не так быстро. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть минимум пять лет. У Лебеденко попрошу рецепт долголетия. У меня ещё есть цели в футболе, в том числе со сборной, – цитирует Кутепова "Чемпионат".
Илья Кутепов перешёл в "Торпедо" из "Спартака" летом 2022 года. За красно-белых Илья выступал с 2016 года, изначально является воспитанником Академии Коноплёва. 29-летний защитник в текущем сезоне вышел на поле в четырёх играх Российской премьер-лиги и одной в Кубке России. Результативными действиями пока не отмечался, получал красную карточку в гостевой встрече с "Оренбургом" в пятом туре РПЛ.
Кутепов – о сроках окончания карьеры: планирую играть ещё минимум пять лет, попрошу у Лебеденко рецепт долголетия
Центральный защитник московского "Торпедо" Илья Кутепов рассказал, сколько ещё по времени планирует играть на профессиональном уровне.
Фото: Global Look Press