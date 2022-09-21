- В этом сезоне цель - максимально высоко забраться в таблице с "Торпедо" и закрепиться в РПЛ. Залезть в десятку, а лучше в восьмерку будет хорошим результатом, - передает слова Кутепова "Чемпионат".
После 10 сыгранных туров Российской премьер-лиги московское "Торпедо" находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав в 10 матчах 4 очка. Свою первую победу в чемпионате "автозаводцы" одержали в матче 10 тура, обыграв на своем поле ЦСКА (1:0). Отставание "Торпедо" от находящегося за пределами зоны прямого вылета воронежского "Факела" составляет 4 очка.
Кутепов - о целях "Торпедо" на сезон в РПЛ: залезть в десятку, а лучше в восьмерку будет хорошим результатом
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов рассказал о задачах "автозаводцев" на первый сезон после возвращения в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"