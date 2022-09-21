- В той игре с "Зенитом" фол на Макарове был однозначный. Карасев пропустил не только его, но и еще два опасных нарушения возле штрафной петербуржцев. Да, судьи чудят в начале этого сезона, но к ним никакие дисциплинарные санкции не применяются. Макарову и другим футболистам хочу пожелать контролировать себя по возможности. Но нереально сдерживать эмоции в тот момент, когда судья не видит очевидного фола. Это я как бывший игрок говорю. Работа Карасева - это беспредел, - передает слова Кобелева "РБ Спорт".
Атакующий полузащитник "Динамо" Денис Макаров был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на два матча чемпионата России (один условно) за слова в адрес лайнсмена матча 10 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" (0:2) Алексея Лунева, которому Макаров пообещал подарить билеты в цирк. Главным рефери на этой встрече работал Сергей Карасев. По итогам 10 сыгранных туров РПЛ бело-голубые набрали 16 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 очков.
КДК дисквалифицировал Макарова на два матча за слова арбитру про билеты в цирк
Силкин: КДК пожалел Макарова, дав 2 матча дисквалификации за слова судье про билеты в цирк. Я бы дал 10 матчей
Канчельскис: Макаров будет знать, как вести себя в следующий раз. Дисквалификация - правильное решение
Кобелев: Макарову и другим хочу пожелать контролировать себя. Но работа Карасева - это беспредел
Экс-главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал дисквалификацию вингера бело-голубых Дениса Макарова за слова в адрес лайнсмена Алексея Лунева.
Фото: ФК "Динамо"