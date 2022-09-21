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Канчельскис: Макаров будет знать, как вести себя в следующий раз. Дисквалификация - правильное решение

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал дисквалификацию вингера "Динамо" Дениса Макарова за слова в адрес арбитра.
Фото: Getty Images
- В КДК поступили правильно. Нужно сдерживать свои эмоции. Если каждый футболист будет так говорить судьям… Правильное решение - дисквалификация на два матча, при этом один условно. Макаров будет знать, как вести себя в следующий раз. Что бы ни случилось, нужно вести себя достойно, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал атакующего полузащитника "Динамо" Дениса Макарова на 2 матча, 1 из которых условно. Причиной дисквалификации стали слова Макарова, обращенные к помощнику главного рефери матча 10 тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" (0:2) Алексею Луневу, которому футболист в саркастической форме пообещал подарить билеты в цирк.

КДК дисквалифицировал Макарова на два матча за слова арбитру про билеты в цирк

Силкин: КДК пожалел Макарова, дав 2 матча дисквалификации за слова судье про билеты в цирк. Я бы дал 10 матчей


КДК Динамо Макаров Канчельскис
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