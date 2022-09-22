– Федор уже старомоден, ходит по полю, почти не бегает. У него сил нет! Он форвард старой формации. Ну что он показывает сейчас? В командных взаимодействиях он не участвует. Просто имитирует. Так ведь нельзя! Футбол ушел вперед. Мостовой, Сергеев, Соболев соответствуют современным требованиям нападающего, а Смолов – нет. Как и Дзюба, который сейчас сидит в запасе в Турции. Здесь все логично. Для меня Тюкавин сильнее Смолова, – цитирует Орлова "СЭ".
Федор Смолов перешел в московское "Динамо" зимой 2022 года из "Локомотива". В текущем сезоне 32-летний нападающий, имеющий опыт игр против "Барселоны" и мадридского "Реала" в составе "Сельты", забил 4 гола и оформил 2 ассиста в восьми матчах Российской премьер-лиги. В Кубке России выходил в одной игре, забил один мяч. Контракт Федора Смолова с "Динамо" действует до лета 2024 года. В предыдущем туре РПЛ "Динамо" встречалось с "Зенитом". Федор вышел с первых минут, но результативными действиями не отметился.
Геннадий Орлов: Смолов уже старомоден, ходит по полю, почти не бегает. У него сил нет!
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре и форме нападающего "Динамо" Федора Смолова.