"Полный бред и утка. Не верю, что это соответствует действительности. Уверен, ФИФА никогда не пойдет на такой шаг и не разрешит заигранному за одну сборную футболисту в качестве исключения выступать за другую. Тут речь даже не о его желании, хотя не думаю, что сам Арсен реально хочет играть за Армению", - цитирует Орещука "RT".
Напомним, ранее неоднократно появлялась информация, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян может сменить футбольное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении. Сообщалось, что это может помочь ему при переходе в "Челси", но официально эта информация пока не подтверждалась.
В нынешнем сезоне в активе Захаряна 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Орещук - о слухах про Захаряна в сборной Армении: полный бред и утка. Уверен, ФИФА никогда не пойдет на такой шаг
Агент Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что Арсен Захарян может сменить футбольное гражданство.
Фото: ФК "Динамо"