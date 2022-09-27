– Если брать количество матчей, то хотелось бы попробовать сыграть в Азии, но на данный момент не понимаю, как это возможно. Я не против, но только потому, что хочется больше играть. Прикольно было бы еще провести Матч звезд РПЛ, потому что сейчас не так много игр. В конце сезона это было бы интересно, – приводит слова Чистякова "Р-Спорт".
Дмитрий Чистяков был основным центральным защитником "Зенита" в предыдущем сезоне, но текущий сезон проводит вне стартового состава. В расположение сборной России он также был не вызван. 28-летний игрок в текущем сезоне принял участие в одном матче Суперкубка России, двух играх Кубка России и двух встречах Российской премьер-лиги. Результативными действиями Дмитрий не отмечался.
Чистяков: прикольно было бы провести Матч звезд РПЛ в конце сезона
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, что его привлекает идея проведения матча с участием ведущих игроков Мир РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"