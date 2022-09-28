– В каждом матче, будь то за сборную или за клуб, он показывает максимальный результат. Нужно было умудриться не увидеть у нас его талант, – приводит слова Семина "СЭ".
Напомним, что грузинский полузащитник выступал за московский "Локомотив" с февраля 2019 года по июнь 2019 года на правах аренды. "Локомотив" решил не взаимодействовать с игроком дальше, после чего Хвичу приобрел казанский "Рубин". Сейчас Кварацхелия успешно выступает за итальянский "Наполи", принимая участие в матчах Серии А и Лиги чемпионов.
Семин: нужно было умудриться не увидеть талант Кварацхелии
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об уходе из клуба Хвичи Кварацхелии и прокомментировал его нынешнюю форму.
Фото: ФК "Локомотив"