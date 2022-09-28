Сегодня Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд признал Николая виновным в мошенничестве. Суд установил, что общий ущерб от его действий составил более 36 млн рублей.
"Огромная потеря для футбола и лично для меня. Такой приговор - это страшно. Первая реакция - шок? Да, шок. Три года за то, что я сейчас играю, а он будет сидеть. У нас в стране если кому-то нужно, то ты будешь наказан. Виноват ты или нет - уже никто не будет разбираться", - приводит слова Сарвели Чемпионат.
Нападающий Владислав Сарвели является воспитанником академии "Чертаново". В 2020 году он перешел в самарские "Крылья Советов". Летом этого года футболист пополнил состав "Сочи".
В текущем сезоне Сарвели за сочинский клуб провел 13 матчей во всех турнирах, на его счету 3 гола.
Сегодня "Сочи" уступил ЦСКА в гостевом матче Кубка России (1:2). Владислав стал автором единственного гола сочинцев в игре.
Сарвели - о приговоре для Ларина: будет сидеть три года за то, что я сейчас играю
Нападающий "Сочи" Владислав Сарвели поделился мнением о приговоре для бывшего директора академии "Чертаново" Николая Ларина.
Фото: ФК "Сочи"