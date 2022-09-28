Форвард перешел в сочинский клуб на правах аренды в сентябре. Сегодня, 28 сентября, Лука провел дебютный матч за "Сочи" - он провел один тайм в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:2).
"Доволен тем, что возвращаюсь. Я скучал по российскому футболу. Ранее я хотел уйти, чтобы попробовать что-то новое. Был пару месяцев в Дании, но потом захотелось вернуться обратно. Россия - это особенная страна в моей жизни", - заявил Джорджевич.
Ранее в России Лука защищал цвета тульского "Арсенала", петербургского "Зенита" и "Локомотива". В общей сложности в Российской Премьер-лиги (РПЛ) Джорджевич провел 81 матч, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
1 октября "Сочи" в гостях сыграет против "Оренбурга".
Источник: РИА Новости
Джорджевич заявил, что перешел в "Сочи", потому что скучал по российскому футболу
Черногорский нападающий "Сочи" Лука Джорджевич заявил, что Россия является особенной для него страной.
Фото: ФК "Сочи"