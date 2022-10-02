- Был ли серьезный разговор после 0:3 от "Спартака" в Москве? Тут нет ничего необычного. Мы всегда разговариваем в раздевалке - после победных матчей тоже. Главное - вынести из поражения от "Спартака" что-то рациональное. А там есть что взять. Ну и главное - не унывать, - цитирует Кругового Matchtv.ru.
Матч 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России в группе В между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" завершился крупным поражением сине-бело-голубых со счетом 0:3. После трех туров подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице своего квартета, набрав 3 очка и на такое же количество отставая от занимающих вторую строчку "Крыльев Советов".
Круговой рассказал, был ли у игроков "Зенита" серьезный разговор после поражения 0:3 от "Спартака"
Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал о реакции команды на крупное поражение о "Спартака" (0:3) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"