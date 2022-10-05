– На сегодня мне не хочется тренировать во Второй лиге. Ее нынешний уровень – полнейшая катастрофа. Я сравниваю Вторую лигу с той, в которой я сам играл 15 лет назад. Тогда в "Роторе" выступал Веретенников. Я играл против него и многих других людей, которые сумели поиграть на очень хорошем уровне. Сейчас медиа-команды проходят по несколько раундов в Кубке России, обыгрывая команды Второй лиги. О чем здесь можно говорить? Медиа-команды не проходят полноценные сборы, тренируются не ежедневно, как профессиональные команды, – цитирует Дьякова "РБ Спорт".
Центральный защитник Виталий Дьяков поиграл в таких футбольных клубах, как "Ростов", московское "Динамо", "Томь", турецкий "Сивасспор", "Динамо Минск" и пр. Последним его официальным клубом значится "Спартак-2". На данный момент Виталий играет за одну из команд в МФЛ (Медийной Футбольной Лиги). В текущем сезоне достаточно высоко в Кубке России забрались медийные команды "Амкал" и "2Drots", любительская команда "СтавропольАгроСоюз". Последние зашли особенно далеко, и вчера потерпели домашнее поражение от "Нефтехимика" в 1/32 финала, проиграв команде Первой лиги со счетом 0:3. "Амкал" вылетел из турнира от "Звезды", которая в следующем раунде вчера обыграла "Велес" из Первой лиги.
Виталий Дьяков: уровень Второй лиги – полнейшая катастрофа
Бывший защитник "Ростова", "Динамо" и других клубов Виталий Дьяков высказался об уровне Второй лиги.
Фото: "СЭ"